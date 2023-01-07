Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обыска в доме Сальдо

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обыском в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, который провели сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБРУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

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Как уточнили в СК, следователи в рамках уголовного дела дадут правовую оценку действиям сотрудников ГБРУ и иных структур, которые незаконно провели обыск в доме Сальдо.

Ранее сообщалось, что ГБР Украины в ходе обыска в доме врио главы Херсонской области нашло книги по истории РФ, личные заметки, в которых затрагивались особенности законодательства РФ, а также различные служебные документы.