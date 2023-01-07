Пропавший россиянин найден мертвым с огнестрельным ранением в салоне авто

В Новосибирске обнаружили тело пропавшего 33-летнего местного жителя. Об этом сообщает паблик Моя Первомайка.

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Михаил Кравченко перестал выходить на связь 5 января текущего года: после работы он не вернулся домой, и его супруга сразу сообщила об этом в полицию.

Спустя сутки тело мужчины нашли в салоне его автомобиля в северной части Первомайского района. По данным источника, на теле Михаила было обнаружено огнестрельное ранение.

Сейчас инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что мужчина воспитывал троих малолетних детей.