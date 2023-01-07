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18 минут назад

Пропавший житель Новосибирска найден мертвым с огнестрельным ранением в салоне авто

Газета.Ru

В Новосибирске обнаружили тело пропавшего 33-летнего местного жителя. Об этом сообщает паблик Моя Первомайка.

Пропавший россиянин найден мертвым с огнестрельным ранением в салоне авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михаил Кравченко перестал выходить на связь 5 января текущего года: после работы он не вернулся домой, и его супруга сразу сообщила об этом в полицию.

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Спустя сутки тело мужчины нашли в салоне его автомобиля в северной части Первомайского района. По данным источника, на теле Михаила было обнаружено огнестрельное ранение.

Сейчас инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что мужчина воспитывал троих малолетних детей.

Ранее стало известно, что в московском отеле обнаружили мумифицированное тело женщины в бюстье и стрингах.

Происшествия,Михаил Кравченко,
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