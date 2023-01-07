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34 минуты назад

Экс-замглавы Минэнерго РФ подозревается в получении крупной взятки

Илья Родин

Правоохранительные органы подозревают бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова в получении взятки в размере 227 млн рублей за содействие при заключении госконтрактов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах.

Экс-замглавы Минэнерго РФ подозревается в получении крупной взятки
Фото: ТАССТАСС

«Предварительным следствием установлено, что Тихонов получил взятку в сумме порядка 227 млн рублей через посредников за помощь при заключении государственных контрактов», - уточнил источник.

По словам собеседника агентства, при этом в схеме использовались счета в зарубежных кредитных организациях.

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Напомним, что Тихонов был назначен замглавы Минэнерго летом 2019 года. В сентябре 2020 года его задержали в рамках расследования дела о хищении 603 млн рублей, выделенных для создания информационной системы.

Происшествия,Анатолий Тихонов,Минэнерго России,
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