Экс-замглавы Минэнерго РФ подозревается в получении крупной взятки

Правоохранительные органы подозревают бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова в получении взятки в размере 227 млн рублей за содействие при заключении госконтрактов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах.
«Предварительным следствием установлено, что Тихонов получил взятку в сумме порядка 227 млн рублей через посредников за помощь при заключении государственных контрактов», - уточнил источник.
По словам собеседника агентства, при этом в схеме использовались счета в зарубежных кредитных организациях.
Напомним, что Тихонов был назначен замглавы Минэнерго летом 2019 года. В сентябре 2020 года его задержали в рамках расследования дела о хищении 603 млн рублей, выделенных для создания информационной системы.