Экс-замглавы Минэнерго РФ подозревается в получении крупной взятки

Правоохранительные органы подозревают бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова в получении взятки в размере 227 млн рублей за содействие при заключении госконтрактов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах.

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«Предварительным следствием установлено, что Тихонов получил взятку в сумме порядка 227 млн рублей через посредников за помощь при заключении государственных контрактов», - уточнил источник.

По словам собеседника агентства, при этом в схеме использовались счета в зарубежных кредитных организациях.