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14 минут назад

Самолет вернулся в Астрахань из-за задымления

Елена Прошина

В Астрахани самолет, у которого произошло задымление на борту, совершил успешную посадку. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Самолет вернулся в Астрахань из-за задымления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о рейсе ЮВ-610, который летел по маршруту Астрахань — Казань. Узнав о задымлении, командир самолета принял решение вернуться на аэродром вылета. Известно, что задымление произошло под обшивкой самолета, но открытого огня на судне обнаружено не было.

Utair по техническим причинам заменила самолет из Москвы

На данный момент пассажиры рейса снова проходят процедуру посадки. Самолет вновь готовится к вылету.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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