Самолет вернулся в Астрахань из-за задымления

В Астрахани самолет, у которого произошло задымление на борту, совершил успешную посадку. Об этом сообщает «РЕН ТВ» .

Речь идет о рейсе ЮВ-610, который летел по маршруту Астрахань — Казань. Узнав о задымлении, командир самолета принял решение вернуться на аэродром вылета. Известно, что задымление произошло под обшивкой самолета, но открытого огня на судне обнаружено не было.