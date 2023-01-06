Самолет вернулся в Астрахань из-за задымления

В Астрахани самолет, у которого произошло задымление на борту, совершил успешную посадку. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
Речь идет о рейсе ЮВ-610, который летел по маршруту Астрахань — Казань. Узнав о задымлении, командир самолета принял решение вернуться на аэродром вылета. Известно, что задымление произошло под обшивкой самолета, но открытого огня на судне обнаружено не было.
На данный момент пассажиры рейса снова проходят процедуру посадки. Самолет вновь готовится к вылету.
Обстоятельства произошедшего выясняются.