Мост обрушился на Кубани из-за осадков

Обильные осадки в Сочи привели к подтоплению и обрушению моста в поселке Каткова Щель в Лазаревском районе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Там уточнили, что сильные дожди прошли в горной местности Сочи. Они спровоцировали поднятие уровня воды в ручье в поселке Каткова Щель, что в свою очередь привело к размыву участка по улице Курганная.
Восстановительные работы планируют начать как только упадет уровень воды в ручье. На данный момент к месту подтоплению направили подразделения ЮРПСО, оперативную группу Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, АСО Кубань-СПАС и муниципальные аварийно-спасательные формирования.