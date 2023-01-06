Мост обрушился на Кубани из-за осадков

Обильные осадки в Сочи привели к подтоплению и обрушению моста в поселке Каткова Щель в Лазаревском районе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Там уточнили, что сильные дожди прошли в горной местности Сочи. Они спровоцировали поднятие уровня воды в ручье в поселке Каткова Щель, что в свою очередь привело к размыву участка по улице Курганная.