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27 минут назад

В Астрахани самолет готовится к аварийной посадке из-за задымления

News.ru

В Астрахани самолет готовится к аварийной посадке, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, произошло задымление под обшивкой, открытого огня нет.

В Астрахани самолет готовится к аварийной посадке из-за задымления
Фото: News.ruNews.ru

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее неподалеку от деревни Моньясово в Рязанской области пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку после того, как задел ЛЭП. В результате ЧП два близлежащих населенных пункта остались без электричества. На борту самолета, помимо пилота, находился пассажир, оба не пострадали.

18 декабря 36 человек пострадали при перелете из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи). За полчаса до посадки в пункте назначения самолет Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону турбулентности. По приземлении самолета в Гонолулу городской службой медицинской помощи были госпитализированы 20 человек, среди которых был 14-месячный ребенок. Серьезные травмы в полете получили 11 пассажиров.

Следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Борт решили посадить из-за задымления в салоне от загоревшегося зарядного устройства. В лайнере находились 112 человек, все они были эвакуированы. Двум пассажирам стало плохо, одной женщине потребовалась помощь медиков.

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