В Астрахани самолет готовится к аварийной посадке из-за задымления

В Астрахани самолет готовится к аварийной посадке, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, произошло задымление под обшивкой, открытого огня нет.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее неподалеку от деревни Моньясово в Рязанской области пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку после того, как задел ЛЭП. В результате ЧП два близлежащих населенных пункта остались без электричества. На борту самолета, помимо пилота, находился пассажир, оба не пострадали.

18 декабря 36 человек пострадали при перелете из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи). За полчаса до посадки в пункте назначения самолет Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону турбулентности. По приземлении самолета в Гонолулу городской службой медицинской помощи были госпитализированы 20 человек, среди которых был 14-месячный ребенок. Серьезные травмы в полете получили 11 пассажиров.