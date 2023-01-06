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36 минут назад

Десятки человек погибли при задержании сына Коротышки в Мексике

Елена Прошина

Во время операции по захвату сына бывшего главаря наркокартеля по прозвищу Коротышка Овидио Гусмана Лопеса в штате Синалоа в Мексике погибли 29 человек. Десять из них являлись служащими силовых структур. Об этом сообщил глава Минобороны страны Луис Сандоваль. Его слова приводит «РИА Новости».

Десятки человек погибли при задержании сына Коротышки в Мексике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сандоваль отметил, что к такому количеству жертв привел тот факт, что несколько преступных ячеек смогли сгруппироваться, желая спасти Лопеса. Они напали на военнослужащих, которые принимали участие в операции по его захвату.

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«По подсчетам властей, погибли 19 правонарушителей, 10 военнослужащих отдали жизнь при исполнении долга», — добавил он.

Еще двое военнослужащих погибли в результате следующих за этим актов агрессии в муниципалитете Эскинапа и одна служащая — в Кулиакане. Ранения в течение дня получили девять сотрудников силовых структур. При этом им оказывалась поддержка «огнем с самолетов», подчеркнул Сандоваль.

Задержание Гусмана привело к резкому обострению обстановки в Кулиакане, на улице велись перестрелки и дороги в нескольких районах оказались заблокированы горящими автомобилями. Была остановлена работа трех аэропортов, поскольку бандиты открывали огонь по военным и гражданским самолетам, два борта получили повреждения и совершили аварийную посадку. На данный момент ситуация в городе находится под контролем и идет ликвидация последствий столкновений.

По итогам операции властям удалось задержать 21 предполагаемого члена «Тихоокеанского картеля», изъять 53 автомобиля, в том числе 26 бронированных, 10 крупнокалиберных винтовок и пулеметов и 26 единиц другого длинноствольного оружия.

Напомним, что в 2019 году Гусмана уже пытались задержать. Тогда операция также привела к ожесточенным уличным боям в Кулиакане и властям пришлось отпустить наркоторговца. На этот раз Лопеса сразу же доставили в Мехико и конвоировали в тюрьму строго режима Альтиплано. Согласно заявлению властей страны, он возглавляет молодежное крыло «Тихоокеанского картеля» и ведет преступную деятельность в четырех штатах северо-запада страны.

Его отец, известный под прозвищем «Коротышка», Хоакин Гусман Лоэра находится в пожизненном заключении в США.

Происшествия,Луис Сандоваль,Хоакин Гусман,Синалоа,
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