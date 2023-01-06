Десятки человек погибли при задержании сына Коротышки в Мексике

Во время операции по захвату сына бывшего главаря наркокартеля по прозвищу Коротышка Овидио Гусмана Лопеса в штате Синалоа в Мексике погибли 29 человек. Десять из них являлись служащими силовых структур. Об этом сообщил глава Минобороны страны Луис Сандоваль. Его слова приводит «РИА Новости».

Сандоваль отметил, что к такому количеству жертв привел тот факт, что несколько преступных ячеек смогли сгруппироваться, желая спасти Лопеса. Они напали на военнослужащих, которые принимали участие в операции по его захвату.

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«По подсчетам властей, погибли 19 правонарушителей, 10 военнослужащих отдали жизнь при исполнении долга», — добавил он.

Еще двое военнослужащих погибли в результате следующих за этим актов агрессии в муниципалитете Эскинапа и одна служащая — в Кулиакане. Ранения в течение дня получили девять сотрудников силовых структур. При этом им оказывалась поддержка «огнем с самолетов», подчеркнул Сандоваль.

Задержание Гусмана привело к резкому обострению обстановки в Кулиакане, на улице велись перестрелки и дороги в нескольких районах оказались заблокированы горящими автомобилями. Была остановлена работа трех аэропортов, поскольку бандиты открывали огонь по военным и гражданским самолетам, два борта получили повреждения и совершили аварийную посадку. На данный момент ситуация в городе находится под контролем и идет ликвидация последствий столкновений.

По итогам операции властям удалось задержать 21 предполагаемого члена «Тихоокеанского картеля», изъять 53 автомобиля, в том числе 26 бронированных, 10 крупнокалиберных винтовок и пулеметов и 26 единиц другого длинноствольного оружия.

Напомним, что в 2019 году Гусмана уже пытались задержать. Тогда операция также привела к ожесточенным уличным боям в Кулиакане и властям пришлось отпустить наркоторговца. На этот раз Лопеса сразу же доставили в Мехико и конвоировали в тюрьму строго режима Альтиплано. Согласно заявлению властей страны, он возглавляет молодежное крыло «Тихоокеанского картеля» и ведет преступную деятельность в четырех штатах северо-запада страны.