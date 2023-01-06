Десятки человек погибли при задержании сына Коротышки в Мексике

Не менее 29 человек погибли в четверг в мексиканском штате Синалоа в ходе масштабной операции силовых структур по задержанию Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции министр обороны Луис Кресенсио Сандоваль.

"По подсчетам властей, погибли 19 правонарушителей <...>, 10 военнослужащих отдали жизнь при исполнении долга", - сказал он.

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Кроме того, 35 военных получили ранения, им оказывается необходимая врачебная помощь. Согласно официальным данным, был задержан 21 подозреваемый в нападении на силовиков. У преступников изъяли десятки единиц огнестрельного оружия, в том числе крупнокалиберные винтовки.

Задержание сына наркобарона привело к резкому обострению обстановки в Кульякане, столице Синалоа, на улицах велись перестрелки, дороги в нескольких районах были блокированы горящими автомобилями. В настоящее время ситуация в крупном городе находится под контролем властей, идет ликвидация последствий столкновений.

Гусман Лопес, предполагаемый главарь группировки, связанной с наркокартелем "Синалоа", вечером в четверг был доставлен в тюрьму максимально строгого режима "Альтиплано" в штате Мехико. В отношении него действует запрос на экстрадицию в США, где его обвиняют в преступном сговоре для распространения кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард уже исключил возможность его ускоренной выдачи американской юстиции.

Задержание Гусмана Лопеса 17 октября 2019 года в Кульякане послужило причиной уличных боев, в столкновениях погибли 9 человек, более 20 пострадали. В тот же день власти приказали отпустить его, чтобы не подвергать опасности население.