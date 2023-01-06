Тигрицы Запашного подрались в Кисловодском цирке

В Кисловодском цирке подрались две тигрицы, дрессировкой которых занимается Ярослав Запашный, передает Telegram-канал SHOT. По имеющейся информации, одна из них получила серьезные повреждения. За жизнь животного по кличке Джина в настоящее время борются ветеринары.

Фото: Семья Запашных Семья Запашных

Канал утверждает, что Джина напала на старшую и более опытную самку Эру. По мнению специалистов, у тигрицы, которой сейчас девять лет, преждевременно включился режим охоты. Вероятно, что это произошло из-за аномально теплой погоды на юге России.

В итоге более опытная тигрица нанесла Джине серьезные травмы.

Дрессировщик Ярослав Запашный является представителем пятого поколения знаменитой династии. Он приходится двоюродным племянником братьям Эдгарду и Аскольду Запашным.

Ранее лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время циркового выступления в Сочи. От гибели мужчину спасла его супруга Ольга Борисова: она отогнала хищника. Инцидент попал на видео. По словам очевидцев, во время шоу два льва выясняли отношения. Макаренко попытался разнять самцов, однако едва не стал жертвой третьего льва.