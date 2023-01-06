В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
6 минут назад

Тигрицы Ярослава Запашного подрались в Кисловодском цирке

News.ru

В Кисловодском цирке подрались две тигрицы, дрессировкой которых занимается Ярослав Запашный, передает Telegram-канал SHOT. По имеющейся информации, одна из них получила серьезные повреждения. За жизнь животного по кличке Джина в настоящее время борются ветеринары.

Тигрицы Запашного подрались в Кисловодском цирке
Фото: Семья ЗапашныхСемья Запашных

Канал утверждает, что Джина напала на старшую и более опытную самку Эру. По мнению специалистов, у тигрицы, которой сейчас девять лет, преждевременно включился режим охоты. Вероятно, что это произошло из-за аномально теплой погоды на юге России.

В итоге более опытная тигрица нанесла Джине серьезные травмы.

Дрессировщик Ярослав Запашный является представителем пятого поколения знаменитой династии. Он приходится двоюродным племянником братьям Эдгарду и Аскольду Запашным.

Ранее лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время циркового выступления в Сочи. От гибели мужчину спасла его супруга Ольга Борисова: она отогнала хищника. Инцидент попал на видео. По словам очевидцев, во время шоу два льва выясняли отношения. Макаренко попытался разнять самцов, однако едва не стал жертвой третьего льва.

После заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сказал, что в цирке по факту инцидента будет проведена проверка.

Происшествия,Ольга Борисова,Владимир Бурматов,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители