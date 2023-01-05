В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме

Глава Чувашии Олег Николаев ввел в Чебоксарах режим ЧС муниципального уровня после пожара в многоквартирном доме, в результате которого пострадал 21 человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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По его данным, среди пострадавших 10 детей. Госпитализировано восемь человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Он уточнил, что 30 жильцов, нуждающихся во временном размещении, направили в общежитие строительного техника и центр маунтинбайка. Для них организовано питание.

На месте ЧП работают следователи. Оценку ущерба проведут в пятницу, 6 декабря. Прокуратура Чувашии взяла проверку под свой контроль.