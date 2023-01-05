В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
22 минуты назад

В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме

Lenta.ruиещё 3

Глава Чувашии Олег Николаев ввел в Чебоксарах режим ЧС муниципального уровня после пожара в многоквартирном доме, в результате которого пострадал 21 человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, среди пострадавших 10 детей. Госпитализировано восемь человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Он уточнил, что 30 жильцов, нуждающихся во временном размещении, направили в общежитие строительного техника и центр маунтинбайка. Для них организовано питание.

На месте ЧП работают следователи. Оценку ущерба проведут в пятницу, 6 декабря. Прокуратура Чувашии взяла проверку под свой контроль.

Инцидент произошел в доме 29 на улице Шевченко в Чебоксарах днем 5 декабря. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Собственник квартиры задержан, его доставили в отдел полиции, однако пока от него не могут получить пояснения, поскольку он сильно пьян.

Происшествия,Олег Николаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители