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19 минут назад

Адвокат Жорин заявил, что отель в Москве может быть причастен к смерти тюменки

Ura.Ru

Персонал московского отеля, где нашли труп уроженки Тюмени, может быть причастен к ее смерти. Такое предположение выдвинул адвокат Сергей Жорин.

Появились данные о найденной в Москве мумифицированной женщине
Фото: ТАССТАСС

«Как минимум некоторые сотрудники отеля что-то недоговаривают. Не может быть, что в течение суток постояльца, не подающего признаки присутствия, не проверяют. Даже если висит табличка „Не беспокоить“. Человек внутри в течение суток должен есть и пить, и если он там пролежал несколько дней, а сотрудники не в курсе, кто-то лжет, и надо разбираться», — заявил адвокат в интервью для «Пятого телеканала».

По его версии, отель может быть связан с предоставлением интим-услуг. Второе предположение — отель может являться звеном в цепочке сбыта наркотических веществ. Если девушку нашли в состоянии наркотического опьянения, значит, что где-то она должны была эти наркотики приобрести. Также эксперт не исключает того, что персонал отеля мог ошибочно убить постоялицу. Ведь, если в крови женщины нашли следы приема наркотических веществ, то гарантий, что они были приняты по своей воле, нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в одном из отелей в центре Москвы обнаружили тело мертвой женщины. Труп находился в состоянии мумификации и разложения. Силовикам удалось установить личность погибшей — ей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. Рядом с ней было найдено видеооборудование, а на теле были только стринги и бюстгальтер. Тюменские силовики предположили, что женщина работала вебкам моделью

Происшествия,Сергей Жорин,
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