Появились данные о найденной в Москве мумифицированной женщине

«Как минимум некоторые сотрудники отеля что-то недоговаривают. Не может быть, что в течение суток постояльца, не подающего признаки присутствия, не проверяют. Даже если висит табличка „Не беспокоить“. Человек внутри в течение суток должен есть и пить, и если он там пролежал несколько дней, а сотрудники не в курсе, кто-то лжет, и надо разбираться», — заявил адвокат в интервью для «Пятого телеканала».

По его версии, отель может быть связан с предоставлением интим-услуг. Второе предположение — отель может являться звеном в цепочке сбыта наркотических веществ. Если девушку нашли в состоянии наркотического опьянения, значит, что где-то она должны была эти наркотики приобрести. Также эксперт не исключает того, что персонал отеля мог ошибочно убить постоялицу. Ведь, если в крови женщины нашли следы приема наркотических веществ, то гарантий, что они были приняты по своей воле, нет.