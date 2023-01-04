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7 минут назад

В Москве эвакуировали еще один ТЦ

News.ru

На севере Москвы из-за угрозы взрыва эвакуирован торговый центр «Речной», сообщили ТАСС в экстренных службах. Отмечается, что из ТЦ было выведено около 800 человек. Торговую площадь проверяют кинологи на наличие взрывных устройств.

В Москве эвакуировали еще один ТЦ
Фото: ТАССТАСС

Аноним сообщил об угрозе взрыва в ТЦ «Речной» на Фестивальной улице, 2Б. Из здания эвакуированы 800 человек, — сказал собеседник агентства.

4 января на юго-востоке Москвы эвакуировали ТЦ «Мега Белая дача». Посетителей попросили срочно покинуть торговый центр через эвакуационный выход и отойти подальше от здания. На место прибыли машины МЧС и кинологи.

В ТРЦ «МЕГА Белая Дача» происходит эвакуация посетителей

3 января из столичного торгового центра «Водный» эвакуировали 1500 человек из-за сообщения о минировании здания. Прибывшие на место оперативники не нашли опасных предметов.

В канун Нового года в Москве также эвакуировали посетителей московских торговых центров «Ривьера» и «Речной». До этого сообщалось об эвакуации порядка 2600 человек из Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной из-за угрозы взрыва.

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