Названа причина смерти найденной в отеле в Москве мумифицированной женщины

Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти женщины в одном из отелей в центре Москвы. Стала известна предварительная причина смерти жительницы Тюмени, тело которой было найдено в гостиничном номере столицы.
Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, 3 января в одной из гостиниц на Малой Масонской улице было обнаружено тело женщины 1988 года рождения без признаков насильственной смерти. Смерть наступила в результате передозировки запрещенных веществ.
Таганский следственный отдел столицы проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа, добавили в ведомстве. Ранее стало известно, что в отеле было найдено мумифицированное тело. Эксперты пришли к выводу, что труп мог оставаться в помещении не менее двух недель.
На женщине были только бирюзовый бюстье и черные стринги. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, не обнаружили никаких телесных повреждений, следов драки или насильственной смерти. Сообщается, что женщина приехала в Москву, чтобы провести в столице праздники.