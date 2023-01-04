Названа причина смерти найденной в отеле в Москве мумифицированной женщины

Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти женщины в одном из отелей в центре Москвы. Стала известна предварительная причина смерти жительницы Тюмени, тело которой было найдено в гостиничном номере столицы.

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Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, 3 января в одной из гостиниц на Малой Масонской улице было обнаружено тело женщины 1988 года рождения без признаков насильственной смерти. Смерть наступила в результате передозировки запрещенных веществ.

Таганский следственный отдел столицы проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа, добавили в ведомстве. Ранее стало известно, что в отеле было найдено мумифицированное тело. Эксперты пришли к выводу, что труп мог оставаться в помещении не менее двух недель.