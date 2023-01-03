Российский моряк умер на борту грузового судна в Индии

Россиянин умер на борту грузового судна, стоявшего на якоре в индийском порту Парадип штата Одиша. Как сообщили ТАСС во вторник в полиции штата, по предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
"Мы узнали, что он был одним из членов экипажа грузового судна. Причина его смерти станет известна только после вскрытия. Согласно нашему предварительному расследованию, он внезапно потерял сознание на борту корабля. Возможно, он умер от сердечного приступа", - сказал суперинтендант полиции Ахилешвар Сингх.
Телеканал NDTV сообщил, что тело моряка было обнаружено около 04:30 во вторник (около 02:00 по московскому времени)
По данным полиции, речь идет о Сергее Милякове 1972 года рождения. Он работал главным инженером грузового судна Al Danah. Сухогруз, построенный в 2011 году, в настоящее время ходит под флагом Маршалловых островов.