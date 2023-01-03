Российский моряк умер на борту грузового судна в Индии

"Мы узнали, что он был одним из членов экипажа грузового судна. Причина его смерти станет известна только после вскрытия. Согласно нашему предварительному расследованию, он внезапно потерял сознание на борту корабля. Возможно, он умер от сердечного приступа", - сказал суперинтендант полиции Ахилешвар Сингх.