Стало известно о втором сбитом над Севастополем беспилотнике

Второй за час беспилотник сбит в море около Севастополя. Об этом глава города Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

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Губернатор заверил, что российские военные продолжают отбивать атаку и призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, над морем сбит беспилотник.