В МАДИ отреагировали на убийство инспектора в "Зарядье"

Убийцей инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) оказался боец смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе инспекции.
Ранее об этом сообщили ТАСС в понедельник в правоохранительных органах.
"2 января Тверской районный суд города Москвы избрал в отношении убийцы инспектора МАДИ меру пресечения в виде заключения под стражу. Преступником оказался боец смешанных единоборств (ММА) Ахьядов Ламберд Байалиевич", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что убийство 33-летнего инспектора МАДИ произошло 31 декабря на Москворецкой набережной, в районе парка "Зарядье".
"Инспектор, находясь при исполнении служебных обязанностей, присел на скамейку, чтобы связаться с ситуационным центром МАДИ и доложить о дорожной обстановке. В этот момент к нему подлетел преступник и стал наносить серию ножевых ранений. Инспектор попытался отскочить в сторону, но убийца повалил его на землю и продолжил наносить удары ножом. Злоумышленник нанес в общей сложности более 10 ножевых ранений, от полученных ран инспектор скончался на месте", - рассказали в инспекции.
Там отметили, что "сотрудник МАДИ не фиксировал автомобиль преступника и не беседовал с ним до нападения". "Злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии. Теперь убийце может грозить пожизненное заключением, с учетом действующего в РФ моратория на смертную казнь. Погибший работал в МАДИ с 2014 года. Его семье оказывается вся необходимая помощь. У него остались жена и двое маленьких детей", - заключили в пресс-службе.