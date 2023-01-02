В МАДИ отреагировали на убийство инспектора в "Зарядье"

"Инспектор, находясь при исполнении служебных обязанностей, присел на скамейку, чтобы связаться с ситуационным центром МАДИ и доложить о дорожной обстановке. В этот момент к нему подлетел преступник и стал наносить серию ножевых ранений. Инспектор попытался отскочить в сторону, но убийца повалил его на землю и продолжил наносить удары ножом. Злоумышленник нанес в общей сложности более 10 ножевых ранений, от полученных ран инспектор скончался на месте", - рассказали в инспекции.