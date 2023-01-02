В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
27 минут назад

МАДИ подтвердила, что убийцей инспектора в Москве оказался боец ММА

ТАСС

Убийцей инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) оказался боец смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе инспекции.

В МАДИ отреагировали на убийство инспектора в "Зарядье"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее об этом сообщили ТАСС в понедельник в правоохранительных органах.

"2 января Тверской районный суд города Москвы избрал в отношении убийцы инспектора МАДИ меру пресечения в виде заключения под стражу. Преступником оказался боец смешанных единоборств (ММА) Ахьядов Ламберд Байалиевич", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что убийство 33-летнего инспектора МАДИ произошло 31 декабря на Москворецкой набережной, в районе парка "Зарядье".

Убийцей сотрудника МАДИ в Москве оказался боец ММА

"Инспектор, находясь при исполнении служебных обязанностей, присел на скамейку, чтобы связаться с ситуационным центром МАДИ и доложить о дорожной обстановке. В этот момент к нему подлетел преступник и стал наносить серию ножевых ранений. Инспектор попытался отскочить в сторону, но убийца повалил его на землю и продолжил наносить удары ножом. Злоумышленник нанес в общей сложности более 10 ножевых ранений, от полученных ран инспектор скончался на месте", - рассказали в инспекции.

Там отметили, что "сотрудник МАДИ не фиксировал автомобиль преступника и не беседовал с ним до нападения". "Злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии. Теперь убийце может грозить пожизненное заключением, с учетом действующего в РФ моратория на смертную казнь. Погибший работал в МАДИ с 2014 года. Его семье оказывается вся необходимая помощь. У него остались жена и двое маленьких детей", - заключили в пресс-службе.

Происшествия,Росгвардия,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители