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25 минут назад

Две девочки выпали из окон в Челябинской области

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Два падения из окон в Магнитогорске и Миассе закончились госпитализациями. Пострадавшие — двеочки семи и 12 лет, сообщает «Уральский меридиан».

Две девочки выпали из окон в Челябинской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, в Магнитогорске семилетняя школьница выпала из окна на четвертом этаже. На окнах были сняты ручки, однако девочка подсмотрела, как родители открывают створки. В их отсутствие она сделал то же самое. В больницу ее доставили с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой. Полиция сообщает, что семья благополучная.

А в Миассе в новогоднюю ночь из ока выпала 12-летняя школьница, которая отмечала праздник с друзьями. Ее семью также характеризуют как благополучную, девочка не состоит на профилактическом учете. Подростка госпитализировали. Обстоятельства ЧП уточняются.

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