Две девочки выпали из окон в Челябинской области

Два падения из окон в Магнитогорске и Миассе закончились госпитализациями. Пострадавшие — двеочки семи и 12 лет, сообщает «Уральский меридиан».

Так, в Магнитогорске семилетняя школьница выпала из окна на четвертом этаже. На окнах были сняты ручки, однако девочка подсмотрела, как родители открывают створки. В их отсутствие она сделал то же самое. В больницу ее доставили с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой. Полиция сообщает, что семья благополучная.