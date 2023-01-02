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51 минуту назад

В Абхазии разыскивают местного жителя после убийства гражданина России

Газета.Ru

Генеральная прокуратура Абхазии объявила в розыск жителя Сухума Руслана Трапша по подозрению в убийстве гражданина России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россиянин погиб в Абхазии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что убийство произошло вечером 30 декабря 2022 года. По данным генпрокуратуры, Трапш умышленно выстрелил во входную дверь дома, расположенного на улице Воронова в Сухуме. В это время за дверью находился россиянин Николай Тараканов, от полученного ранения он умер на месте.

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В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленника. В отношении Трапша возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Ранее сообщалось, что в Абхазии из психбольницы сбежал осужденный, Даур Джинджолия, который 5 лет назад зарезал туриста из России.

Происшествия,Даур Джинджолия,
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