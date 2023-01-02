Россиянин погиб в Абхазии

Генеральная прокуратура Абхазии объявила в розыск жителя Сухума Руслана Трапша по подозрению в убийстве гражданина России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что убийство произошло вечером 30 декабря 2022 года. По данным генпрокуратуры, Трапш умышленно выстрелил во входную дверь дома, расположенного на улице Воронова в Сухуме. В это время за дверью находился россиянин Николай Тараканов, от полученного ранения он умер на месте.
В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленника. В отношении Трапша возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Ранее сообщалось, что в Абхазии из психбольницы сбежал осужденный, Даур Джинджолия, который 5 лет назад зарезал туриста из России.