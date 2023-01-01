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18 минут назад

Жителя Абхазии объявили в розыск за убийство россиянина

ТАСС

Прокуратура Сухума разыскивает жителя Абхазии Руслана Трапша за убийство жителя РФ Николая Тараканова. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии в воскресенье.

Жителя Абхазии объявили в розыск за убийство россиянина
Фото: ТАССТАСС

"Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Трапш Руслана Алексеевича по признакам состава преступления, предусмотренным частью 1 статьи 99 ("Убийство") и частью 1 статьи 217 ("Незаконное хранение оружия") Уголовного кодекса Республики Абхазия. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание Трапш", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 декабря 2022 года, примерно в 22:20 мск в квартире без номерного обозначения, расположенной на втором этаже домовладения №30 по улице Воронова в Сухуме Трапш "в результате внезапно возникшего конфликта с целью умышленного причинения смерти произвел один выстрел из огнестрельного оружия неустановленного образца и калибра во входную дверь квартиры, осознавая, что за ней находится гражданин Тараканов 1988 года рождения, который от полученного ранения скончался на месте".

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