Жителя Абхазии объявили в розыск за убийство россиянина

Отмечается, что 30 декабря 2022 года, примерно в 22:20 мск в квартире без номерного обозначения, расположенной на втором этаже домовладения №30 по улице Воронова в Сухуме Трапш "в результате внезапно возникшего конфликта с целью умышленного причинения смерти произвел один выстрел из огнестрельного оружия неустановленного образца и калибра во входную дверь квартиры, осознавая, что за ней находится гражданин Тараканов 1988 года рождения, который от полученного ранения скончался на месте".