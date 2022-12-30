Драку водителей автобусов из Липецка пассажиры сняли на видео

В Липецке пассажиры сняли на видео драку двух водителей автобусов, сообщает GOROD48.

По словам очевидцев, инцидент с водителями автобусов 345-го и 346-го маршрутов произошел утром 30 декабря.

В ролике видно, как один мужчина пытается ударить сидящего за рулем водителя, а тот отбивается.

Предполагается, что конфликт возник из-за того, что один водитель подрезал другого.

"В органы внутренних дел такая информация не поступала, заявлений о драке нет", - рассказали изданию в пресс-службе полиции.

В департаменте транспорта администрации Липецка заявили, что изучают видео и разбираются в ситуации.