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20 минут назад

Драку водителей автобусов из Липецка пассажиры сняли на видео

Газета.Ru

В Липецке пассажиры сняли на видео драку двух водителей автобусов, сообщает GOROD48.

По словам очевидцев, инцидент с водителями автобусов 345-го и 346-го маршрутов произошел утром 30 декабря.

В ролике видно, как один мужчина пытается ударить сидящего за рулем водителя, а тот отбивается.

Предполагается, что конфликт возник из-за того, что один водитель подрезал другого.

"В органы внутренних дел такая информация не поступала, заявлений о драке нет", - рассказали изданию в пресс-службе полиции.

В департаменте транспорта администрации Липецка заявили, что изучают видео и разбираются в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пешеход ударил водителя ножом за неправильную парковку.

Происшествия,Видео,
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