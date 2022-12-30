Российский следователь погиб в Донецке

Заместитель руководитель отдела военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск погиб при исполнении служебных обязанностей во время обстрела в Донецке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.
"30 декабря в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков", - говорится в сообщении.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Рыбакова и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.