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11 минут назад

В Донецке при обстреле погиб замначальника отдела военного следственного управления СК

ТАССиещё 6

Заместитель руководитель отдела военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск погиб при исполнении служебных обязанностей во время обстрела в Донецке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

Российский следователь погиб в Донецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"30 декабря в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков", - говорится в сообщении.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Рыбакова и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.

Происшествия,Евгений Рыбаков,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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