Российский турист найден мертвым в отеле на Шри-Ланке

Тело погибшего нашли 28 декабря текущего года в гостинице в городе Велигама на южном побережье острова. По данным источника, правоохранители установили личность умершего: им оказался 32-летний Георгий Надареишвили.
Отмечается, что к моменту гибели турист находился в стране около полутора месяцев. Сотрудники посольства РФ сообщили о случившемся близким россиянина.
В настоящий момент причина смерти туриста неизвестна. После того, как родственник мужчины или уполномоченное на то лицо заберет его останки, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.