Российский турист найден мертвым в отеле на Шри-Ланке

На Шри-Ланке гражданина России обнаружили мертвым в номере отеля. Об этом сообщает Daily News.

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Тело погибшего нашли 28 декабря текущего года в гостинице в городе Велигама на южном побережье острова. По данным источника, правоохранители установили личность умершего: им оказался 32-летний Георгий Надареишвили.

Отмечается, что к моменту гибели турист находился в стране около полутора месяцев. Сотрудники посольства РФ сообщили о случившемся близким россиянина.