Задержанный в Европе украинский миллиардер покидает Совет директоров Ferrexpo

Украинский миллиардер Константин Жеваго, задержанный накануне на курорте Куршевель, покидает Совет директоров производителя железной руды Ferrexpo. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.
"Компания сообщает, что господин Жеваго покидает Совет директоров Ferrexpo. Правление было проинформировано о том, что он готов немедленно покинуть Совет директоров", - говорится в сообщении.
В ноябре украинские следователи провели несколько обысков на предприятиях, принадлежащих Жеваго. Тогда украинские СМИ указывали, что его подозревают в сотрудничестве с Россией и уклонении от уплаты налогов. 28 декабря пресс-служба Госбюро расследований Украины сообщила о задержании Жеваго во Франции по их запросу. Готовятся документы для его экстрадиции на Украину.
Жеваго, входящий в пятерку богатейших людей Украины по версии журнала Forbes, - совладелец производителя железной руды Ferrexpo, контролирует крупнейшую на Украине финансово-промышленную группу "Финансы и кредит". Его состояние оценивается в $1,4 млрд.