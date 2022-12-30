В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
23 минуты назад

Задержанный во Франции украинский миллиардер Жеваго покидает Совет директоров Ferrexpo

ТАСС

Украинский миллиардер Константин Жеваго, задержанный накануне на курорте Куршевель, покидает Совет директоров производителя железной руды Ferrexpo. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Задержанный в Европе украинский миллиардер покидает Совет директоров Ferrexpo
Фото: СоцсетиСоцсети

"Компания сообщает, что господин Жеваго покидает Совет директоров Ferrexpo. Правление было проинформировано о том, что он готов немедленно покинуть Совет директоров", - говорится в сообщении.

В ноябре украинские следователи провели несколько обысков на предприятиях, принадлежащих Жеваго. Тогда украинские СМИ указывали, что его подозревают в сотрудничестве с Россией и уклонении от уплаты налогов. 28 декабря пресс-служба Госбюро расследований Украины сообщила о задержании Жеваго во Франции по их запросу. Готовятся документы для его экстрадиции на Украину.

Жеваго, входящий в пятерку богатейших людей Украины по версии журнала Forbes, - совладелец производителя железной руды Ferrexpo, контролирует крупнейшую на Украине финансово-промышленную группу "Финансы и кредит". Его состояние оценивается в $1,4 млрд.

Происшествия,Константин Жеваго,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители