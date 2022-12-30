Задержанный в Европе украинский миллиардер покидает Совет директоров Ferrexpo

"Компания сообщает, что господин Жеваго покидает Совет директоров Ferrexpo. Правление было проинформировано о том, что он готов немедленно покинуть Совет директоров", - говорится в сообщении.

В ноябре украинские следователи провели несколько обысков на предприятиях, принадлежащих Жеваго. Тогда украинские СМИ указывали, что его подозревают в сотрудничестве с Россией и уклонении от уплаты налогов. 28 декабря пресс-служба Госбюро расследований Украины сообщила о задержании Жеваго во Франции по их запросу. Готовятся документы для его экстрадиции на Украину.