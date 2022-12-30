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10 минут назад

В Москве более десяти человек задержаны после драки на новогоднем корпоративе

runews24.ru

Результатом корпоративной вечеринки, переросшей в драку в заведении на юге Москвы, стало задержание «некоторых граждан», сообщает 29 декабря пресс-служба столичного главка МВД. По данным полиции, инцидент произошел вечером 28 декабря.

Новогодний корпоратив закончился массовой дракой в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поступила информация «о нарушении общественного порядка» в заведении на улице Ленинская Слобода, сказано в заявлении. Источник сообщил, что более 10 человек были доставлены в полицию. По предварительным данным, между двумя гражданами произошла стычка, переросшая в драку, после чего участники конфликта были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

В результате инцидента на корпоративе никто не пострадал, заявлений от граждан не поступало. В отношении одного из участников был составлен административный материал о мелком хулиганстве в соответствии со статьей 20.1 Административного кодекса Российской Федерации.

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