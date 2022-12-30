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29 минут назад

В Москве возбудили дело после падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС Елизарова

ТАССиещё 1

Уголовное дело возбуждено после падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС Анатолия Елизарова в Москве. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры.

В Москве возбудили дело после падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По материалам Дорогомиловской межрайонной прокуратуры, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

Днем 28 декабря с нежилого здания на Инициативной улице на мужчину упала наледь, он был госпитализирован. Позже в пресс-службе МЧС сообщили ТАСС, что пострадавшим оказался генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Он прооперирован, находится в сознании.

Происшествия,Анатолий Елизаров,Генпрокуратура РФ,
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