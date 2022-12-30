В Москве возбудили дело после падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС

Уголовное дело возбуждено после падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС Анатолия Елизарова в Москве . Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По материалам Дорогомиловской межрайонной прокуратуры , направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Днем 28 декабря с нежилого здания на Инициативной улице на мужчину упала наледь, он был госпитализирован. Позже в пресс-службе МЧС сообщили ТАСС, что пострадавшим оказался генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Он прооперирован, находится в сознании.