Задержанная в Луганской народной республике (ЛНР) жительница Сватово , подозреваемая в передаче Киеву сведений о передвижении российских войск и техники, рассказала, что передавала данные коллеге по телефону. Допрос женщины попал на видео, ролик появился в Telegram -канале «Известий».

По словам задержанной, она передавала данные о движении военной техники РФ по городу. Женщина призналась, что если бы осознавала последствия содеянного, то никогда бы не пошла на такой шаг.