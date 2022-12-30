В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
37 минут назад

Появилось видео допроса подозреваемой в передаче Киеву данных о войсках России

Lenta.ruиещё 10

Задержанная в Луганской народной республике (ЛНР) жительница Сватово, подозреваемая в передаче Киеву сведений о передвижении российских войск и техники, рассказала, что передавала данные коллеге по телефону. Допрос женщины попал на видео, ролик появился в Telegram-канале «Известий».

По словам задержанной, она передавала данные о движении военной техники РФ по городу. Женщина призналась, что если бы осознавала последствия содеянного, то никогда бы не пошла на такой шаг.

СМИ рассказали о проблемах с поставленными Украине Францией гаубицами

Отмечается, что переданная информация могла использоваться Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

О задержании женщины стало известно 30 декабря.

Происшествия,Видео,
52
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители