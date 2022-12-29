В метро Москвы потерялась змея

Заводчица экзотических животных потеряла змею в московском метро. Как сообщает Telegram-канал Baza, женщина везла неядовитого полоза на фотосессию, положив его под куртку.

Животное выпало из под одежды на станции «Белорусская», а заметила пропажу хозяйка лишь на «Водном стадионе». Она сразу же обратилась в полицию, однако к тому моменту животное уже нашли — кто-то из пассажиров заметил необычный мешок с красной лентой под скамейкой и передал его правоохранителям. Те успокоили хозяйку и вернули ей рептилию.

Напомним, что в апреле в многоэтажном доме на Котельнической набережной в Москве питон напал на пенсионерку. Животное выползло из канализации в ванной комнате и накинулось на женщину, которая приехала погостить к детям.