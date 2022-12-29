В отношении экс-депутата Пономарева возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом) о распространении фейков об использовании ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

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"В отношении Ильи Пономарева СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ"). В рамках него правоохранители в четверг начали проводить серию обысков в семи городах России у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы", - сообщили в правоохранительных органах.

Там уточнили, что с обысками пришли к людям, которые принимали участие в так называемом "Съезде народных депутатов", который проходил с 4 по 7 ноября в Польше, и выдвигавшихся в сентябре 2022 года на столичных выборах от платформы "ВыДвижение".

"Съезд народных депутатов" принял ряд заявлений и актов против российского руководства. В нем принимали участие ряд эмигрировавших из России политических деятелей, в том числе бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, бывший адвокат Марк Фейгин (признан иноагентом). Организатором мероприятия выступил Илья Пономарев.

Ранее Пономарев заявлял о поддержке неких Национальной республиканской армии и легиона "Свобода России". Первая структура занимается диверсиями на российской территории, вторая ведет боевые действия против российской армии на Украине.