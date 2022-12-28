Бастрыкин отреагировал на падение глыбы льда на генерала МЧС

В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о факте падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС Анатолия Елизарова. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что проверка обстоятельств произошедшего поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.
«Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве А. А. Стрижову доложить об установленных обстоятельствах. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – рассказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что Генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров пострадал от падения гигантской глыбы льда в Москве.