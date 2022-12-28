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49 минут назад

Бастрыкин отреагировал на падение глыбы льда на генерала МЧС

Елена Прошина

В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о факте падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС Анатолия Елизарова. Об этом сообщает ТАСС.

Бастрыкин отреагировал на падение глыбы льда на генерала МЧС
Фото: СК РФСК РФ

Уточняется, что проверка обстоятельств произошедшего поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве А. А. Стрижову доложить об установленных обстоятельствах. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров пострадал от падения гигантской глыбы льда в Москве.

Происшествия,Анатолий Елизаров,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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