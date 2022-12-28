Бастрыкин отреагировал на падение глыбы льда на генерала МЧС

«Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве А. А. Стрижову доложить об установленных обстоятельствах. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – рассказали в пресс-службе.