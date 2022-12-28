В самолёте российской авиакомпании загрызли кошку

Во время полёта из Петербурга в Калининград немецкий охотничий терьер выбрался из переноски в багажном отсеке и атаковал кошку, которая погибла. В авиакомпании «Россия» назвали произошедшее стечением обстоятельств, уточнив, что визуального контакта между животными не было, а перед вылетом из аэропорта «Пулково» переноски проверяли. Шокированный хозяин погибшего животного обратился в прокуратуру.

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Мужчина рассказал, что по закону кошка и собака не могут лететь одним рейсом в багажном отделении, и привёл пример из личной практики, когда его по такой причине не пустили на рейс. Перед тем как обратиться в надзорное ведомство, он передал претензию и в авиакомпанию, но там, как уже говорилось, сослались на внезапные обстоятельства, напомнив о необходимости использовать качественные переноски и клетки, предназначенные для перевозки животных.

Расследование по заявлению в прокуратуру проведут в течение месяца.