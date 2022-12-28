Суд поставил точку в деле о стрельбе в пермском университете

Тимура Бекмансурова , совершившего вооруженное нападение на Пермский классический университет (ПГНИУ), приговорили к пожизненному заключению. Такое решение озвучил судья Сергей Коробейников , поставив точку в деле о стрельбе, в результате которой 20 сентября 2021 года погибли шесть человек и несколько десятков пострадали.

«Признать Бекмансурова Тимура Маратовича виновным. Назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — озвучил свое решение Коробейников. Также Бекмансуров будет обязан выплатить потерпевшим деньги за причиненный ущерб.

Пожизненного заключения для Бекмансурова ранее требовал государственный обвинитель. Сам Бекмансуров просил не назначать максимальное наказание, а учесть его состояние здоровья и активное содействие следствию. Он также утверждал, что имеет психическое расстройство и просил провести повторную психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу, поскольку считал, что первая экспертиза проведена с нарушениями.