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26 минут назад

Тимура Бекмансурова, напавшего на Пермский университет, приговорили к пожизненному заключению

Ura.Ru

Тимура Бекмансурова, совершившего вооруженное нападение на Пермский классический университет (ПГНИУ), приговорили к пожизненному заключению. Такое решение озвучил судья Сергей Коробейников, поставив точку в деле о стрельбе, в результате которой 20 сентября 2021 года погибли шесть человек и несколько десятков пострадали.

Суд поставил точку в деле о стрельбе в пермском университете
Фото: ТАССТАСС

«Признать Бекмансурова Тимура Маратовича виновным. Назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — озвучил свое решение Коробейников. Также Бекмансуров будет обязан выплатить потерпевшим деньги за причиненный ущерб.

Mash: пермский стрелок попросил заменить пожизненный срок на исправительные работы

Пожизненного заключения для Бекмансурова ранее требовал государственный обвинитель. Сам Бекмансуров просил не назначать максимальное наказание, а учесть его состояние здоровья и активное содействие следствию. Он также утверждал, что имеет психическое расстройство и просил провести повторную психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу, поскольку считал, что первая экспертиза проведена с нарушениями.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,Сергей Коробейников,
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