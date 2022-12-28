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5 минут назад

«112»: стали известны подробности кровавой расправы на юге Москвы

News.ru

Подозреваемый в лишении жизни 23-летней Веры Савченко на юге Москвы смог улететь в Турцию, сообщает Telegram-канал «112». При этом друзья предполагаемого преступника не верят, что он способен на убийство.

Стали известны подробности кровавой расправы на юге Москвы
Фото: ТАССТАСС

По информации СМИ, знакомые 23-летнего Игоря Молчанова, мужа убитой, отзываются о нем как о спокойном и замкнутом человеке, который принимал антидепрессанты.

«112» сообщает, что труп девушки накануне обнаружил ее отец в квартире на Затонной улице на юге Москвы, где Савченко проживала с мужем. Причиной смерти стала потеря крови из-за множества ножевых ранений.

По данным Telegram-канала, при обыске в квартире были найдены наркотические вещества. Предполагаемого убийцу объявили в розыск.

Ранее ярославский областной суд приговорилк пожизненному заключению Виталия Молчанова, расчленившего двух девочек 8 и 13 лет в сентябре 2020 года в Рыбинске. Кроме этого, судья потребовал взыскать с обвиняемого 10 млн рублей в пользу отца убитых и 2 млн рублей — в пользу матери. Мужчина полностью признал свою вину, но попросил не приговаривать к пожизненному. Он добавил, что «насилия к человеку не было», так как мертвое тело не является личностью.

Происшествия,Игорь Молчанов,Вера Савченко,Виталий Молчанов,
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