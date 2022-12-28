Стали известны подробности кровавой расправы на юге Москвы

Подозреваемый в лишении жизни 23-летней Веры Савченко на юге Москвы смог улететь в Турцию, сообщает Telegram-канал «112». При этом друзья предполагаемого преступника не верят, что он способен на убийство.

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По информации СМИ, знакомые 23-летнего Игоря Молчанова, мужа убитой, отзываются о нем как о спокойном и замкнутом человеке, который принимал антидепрессанты.

«112» сообщает, что труп девушки накануне обнаружил ее отец в квартире на Затонной улице на юге Москвы, где Савченко проживала с мужем. Причиной смерти стала потеря крови из-за множества ножевых ранений.

По данным Telegram-канала, при обыске в квартире были найдены наркотические вещества. Предполагаемого убийцу объявили в розыск.