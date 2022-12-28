Назван возможный убийца обнаруженной в квартире 23-летней москвички

Предполагаемый убийца 23-летней Веры Савченко, тело которой обнаружили в квартире на Затонной улице в Москве, мог улететь в Турцию. Как сообщает Telegram-канал «112», преступником может быть 23-летний Игорь Молчанов, с которым погибшая недавно развелась.

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Труп девушки обнаружил отец. Дочь перестала выходить на связь сразу после развода, из-за чего мужчина решил приехать к ней домой. На теле жертвы нашли множественные ножевые ранения — Савченко скончалась из-за кровопотери. Также криминалисты обнаружили в квартире наркотики.

Известно, что бывшие супруги вместе закончили академию ветеринарной медицины и биотехнологий имени Скрябина, занимались наукой и работали лаборантами в одной компании. Близкие Молчанова характеризуют его как спокойного и замкнутого человека — по их информации, он принимал антидепрессанты.