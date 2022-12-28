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12 минут назад

Назван возможный убийца обнаруженной в квартире 23-летней москвички

Никита Бородкин

Предполагаемый убийца 23-летней Веры Савченко, тело которой обнаружили в квартире на Затонной улице в Москве, мог улететь в Турцию. Как сообщает Telegram-канал «112», преступником может быть 23-летний Игорь Молчанов, с которым погибшая недавно развелась.

Назван возможный убийца обнаруженной в квартире 23-летней москвички
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Труп девушки обнаружил отец. Дочь перестала выходить на связь сразу после развода, из-за чего мужчина решил приехать к ней домой. На теле жертвы нашли множественные ножевые ранения — Савченко скончалась из-за кровопотери. Также криминалисты обнаружили в квартире наркотики.

Известно, что бывшие супруги вместе закончили академию ветеринарной медицины и биотехнологий имени Скрябина, занимались наукой и работали лаборантами в одной компании. Близкие Молчанова характеризуют его как спокойного и замкнутого человека — по их информации, он принимал антидепрессанты.

Знакомые не верят, что молодой человек способен на убийство. По данным канала, Молчанов уже покинул Россию и сейчас находится в Турции, полиция объявила его в розыск.

Происшествия,Игорь Молчанов,Вера Савченко,
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