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11 минут назад

Прокуратура направила дело рэпера Oxxxymiron* в суд

Елена Прошина

Прокуратура Петербурга направила в суд дело рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров) о публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Об этом пишет ТАСС.

Прокуратура направила в суд дело Oxxxymiron* о призывах к сепаратизму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о песне исполнителя «Ойда». Призывы к отделению от России части территорий экспертиза выявила в клипе на песню, который был размещен на странице рэпера в социальных сетях.

«В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации)», - сказал источник в правоохранительных органах.

Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 45 тыс. рублей рэпера Oxxxymiron* за дискредитацию ВС РФ. Поводом послужила видеозапись, которую музыкант опубликовал в соцсети «ВКонтакте» в день начала спецоперации ВС РФ на Украине.

В конце октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской одну из песен Oxxxymiron* под названием «Последний звонок», в которой, по мнению прокуратуры, есть «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма».

*Внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов

Происшествия,Мирон Федоров,Верховный суд,
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