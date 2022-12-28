В Кургане раскрыли громкое убийство журналиста спустя 21 год

В Кургане раскрыто громкое убийство главного редактора «Курганских вестей» Владимира Кирсанова спустя 21 год. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

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Установлено, что убийство совершила группа из четырех лиц по предварительному сговору. Подозреваемые вывезли Кирсанова в его собственный гараж, где забили до смерти, а тело спрятали так, что его до сих пор не нашли.

Как стало известно, двое подозреваемые Геннадий Прокудин и Сергей Аракелов были убиты в 2007—2008 годах. Еще один - 54-летний Александр Штингер убит в СИЗО за преступления по статье «Мошенничество при получении выплат». Четвертый 53-летний Иван Курпишев был задержан в этом году. В настоящее время он находится в СИЗО по Курганской области.