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16 минут назад

Во дворе петербургской больницы нашли мертвую пенсионерку

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге во дворе городской больницы №26 обнаружили мертвую пенсионерку. Об этом сообщил порталу 78.ru источник в правоохранительных органах.

Во дворе петербургской больницы нашли мертвую пенсионерку
Фото: тасстасс

О страшной находке стало известно 27 декабря. По предварительной версии, пожилая женщина скончалась от переохлаждения.

Сотрудники полиции организовали проверку для выяснения всех обстоятельств смерти пенсионерки.

Ранее сообщалось, что мужчина нашел труп в снегу во дворе Центральной районной больницы (ЦРБ) в Раменском в Подмосковье и снял его на видео.

На представленных кадрах виден припорошенный снегом труп во дворе больницы. Россиянин уверяет, что сразу же сообщил о жуткой находке в приемный покой. Однако медики посоветовали ему связаться с охранниками. Те якобы тоже отказались помогать.

Позже руководители ЦРБ в Раменском уверяли, что их сотрудники быстро отреагировали на информацию. В случившемся начала разбираться полиция.

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