В Узбекистане завели дело после массовой гибели детей от сиропа от ОРВИ

Возбуждено уголовное дело по факту смерти 18 детей от препарата против ОРВИ «Док-1 Макс». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Службу государственной безопасности страны.

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По данным агентства, в рамках дела задержали должностных лиц Quramax Medical (импортера препарата) и «Научного центра стандартизации лекарственных средств». Их обвиняют в нарушении порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие средства. Им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Всех подозреваемых поместили в следственный изолятор СГБ.