В Узбекистане завели дело после массовой гибели детей от сиропа от ОРВИ

Возбуждено уголовное дело по факту смерти 18 детей от препарата против ОРВИ «Док-1 Макс». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Службу государственной безопасности страны.
По данным агентства, в рамках дела задержали должностных лиц Quramax Medical (импортера препарата) и «Научного центра стандартизации лекарственных средств». Их обвиняют в нарушении порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие средства. Им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Всех подозреваемых поместили в следственный изолятор СГБ.
Ранее министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о смерти 18 детей от препарата от ОРВИ «Док-1 Макс». Его производит индийская Marion Biotech. Правоохранительные органы обнаружили в препарате токсичное вещество — этиленгликоль, который чаще всего применяют при производстве взрывчатых веществ, антифризов для автомобильных двигателей, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика. В фармацевтике его используют только в микроскопических дозах.