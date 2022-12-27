В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
22 минуты назад

В Томской области россиянина насмерть придавило упавшим деревом

Газета.Ru

В Томской области на 42-летнего местного жителя упало дерево. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Инцидент произошел 27 декабря текущего года в поселке Заводской Парабельского района.

Россиянина насмерть придавило упавшим деревом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, мужчина работал на индивидуального предпринимателя, занимающегося лесозаготовкой. Дерево обрушилось на россиянина во время выполнения им своих рабочих обязанностей.

По факту гибели мужчины организована доследственная проверка.

"Следователи Парабельского межрайонного следственного отдела работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что жительницу Нижнего Новгорода придавило упавшим деревом.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители