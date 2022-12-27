Россиянина насмерть придавило упавшим деревом

В Томской области на 42-летнего местного жителя упало дерево. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Инцидент произошел 27 декабря текущего года в поселке Заводской Парабельского района.
По данным ведомства, мужчина работал на индивидуального предпринимателя, занимающегося лесозаготовкой. Дерево обрушилось на россиянина во время выполнения им своих рабочих обязанностей.
По факту гибели мужчины организована доследственная проверка.
"Следователи Парабельского межрайонного следственного отдела работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что жительницу Нижнего Новгорода придавило упавшим деревом.