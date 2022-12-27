В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
45 минут назад

Стали известны подробности смерти гендиректора «Адмиралтейских верфей»

Елена Прошина

Гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков скончался на 67-м году жизни от сердечного недомогания на безлюдной улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Стали известны подробности смерти гендиректора «Адмиралтейских верфей»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трагедия произошла в Сестрорецке, где 23 декабря Бузаков принимал участие в спуске на воду подводной лодки «Великие Луки». После фуршета по случаю данного события он отправился пешком домой, но в пути ему стало плохо — прихватило сердце.

Из-за недомогания Бузаков не мог встать и позвать на помощь.

Гендиректора «Адмиралтейских верфей» прохожие заметили лишь спустя несколько часов. Он лежал недалеко от своего коттеджа. Они сразу вызвали скорую. Прибывшие на место врачи обнаружили Бузакова еще живым, но из-за упущенного времени спасти его в итоге не смогли. Его смерть констатировали в 40-й больнице Курортного района.

Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

Напомним, что Бузаков скончался 24 декабря. На «Адмиралтейских верфях» он проработал 35 лет.

Происшествия,Александр Бузаков,Адмиралтейские верфи,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители