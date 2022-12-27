Стали известны подробности смерти гендиректора «Адмиралтейских верфей»

Гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков скончался на 67-м году жизни от сердечного недомогания на безлюдной улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Трагедия произошла в Сестрорецке, где 23 декабря Бузаков принимал участие в спуске на воду подводной лодки «Великие Луки». После фуршета по случаю данного события он отправился пешком домой, но в пути ему стало плохо — прихватило сердце.

Из-за недомогания Бузаков не мог встать и позвать на помощь.

Гендиректора «Адмиралтейских верфей» прохожие заметили лишь спустя несколько часов. Он лежал недалеко от своего коттеджа. Они сразу вызвали скорую. Прибывшие на место врачи обнаружили Бузакова еще живым, но из-за упущенного времени спасти его в итоге не смогли. Его смерть констатировали в 40-й больнице Курортного района.