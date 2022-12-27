В московской квартире отец обнаружил тело 23-летней дочери

В квартире на Затонной улице на юге Москвы было обнаружено тело 23-летней девушки со следами насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

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Сейчас на месте работают следователи. По предварительным данным, девушка была убита, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Первым тело потерпевшей обнаружил ее отец. Как уточняет РИА Новости, квартира была съемной.