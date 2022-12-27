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33 минуты назад

Адвокат Эйсмонт: Яшина отвезли в СИЗО в Ижевске

Газета.Ruиещё 1

Адвокат осужденного за фейки о российской армии бывшего муниципального депутата Москвы Ильи Яшина Мария Эйсмонт заявила РИА Новости, что ее подзащитного перевезли в СИЗО в Ижевске.

Яшина* этапировали в СИЗО в Ижевске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В изоляторе нам сказали, что его этапировали в СИЗО-1 Удмуртии в Ижевске", - сказала Эйсмонт.

Она отметила, что на данный момент приговор в законную силу не вступил и Яшина пока не могут отправить в место, где он будет отбывать наказание. По этой причине его перемещают между СИЗО.

По словам адвоката, в ее практике уже был случай этапирования подзащитного в удмуртское СИЗО и последующей отправки в колонию в другом регионе.

"Мы считаем эту практику ужасной - она связана с перелимитом в московских СИЗО", - подчеркнула Эйсмонт.

Ранее защита Яшина обжаловала приговор по делу о распространении фейков про российскую армию. Адвокаты просили оправдать своего подзащитного.

До этого Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ.

Происшествия,Мария Эйсмонт,Илья Яшин,Верховный суд,
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