Задушившая троих детей россиянка рассказала о галлюцинациях

Жительница Екатеринбурга, задушившая троих своих детей, рассказала о галлюцинациях, появившихся незадолго до убийства. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 37-летняя Анастасия Петрова задушила пятимесячную дочь и двоих сыновей 10 и 15 лет. На допросе она сообщила, что незадолго до убийства начала видеть галлюцинации.

По ее словам, первым странные видения стал видеть супруг Вячеслав Петров. Он утверждал, что видит бесов и просил бить его, чтобы избавиться от них. После этого у самой Анастасии тоже стали появляться галлюцинации. Порой ей казалось, что она идет по пустыне.

Вечером 25 декабря она вернулась с детьми с прогулки и внезапно решила уехать с детьми к своей матери в Козельск. Вячеслав к этому моменту уехал к своей семье в Верхний Уфалей. В квартире женщина почувствовала себя плохо. А позже решила убить детей, чтобы «избавить от мучений».

Девочку она задушила в коляске, младшего сына – в кровати. Орудием убийства Анастасия выбрала пояс от платья. Старшего сына она разбудила, рассказала про бесов и тот добровольно согласился «уйти с ней в рай». Анализ мочи Анастасии на запрещенные вещества дал положительный результат.