Задушившая троих детей россиянка рассказала о галлюцинациях

Жительница Екатеринбурга, задушившая троих своих детей, рассказала о галлюцинациях, появившихся незадолго до убийства. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 37-летняя Анастасия Петрова задушила пятимесячную дочь и двоих сыновей 10 и 15 лет. На допросе она сообщила, что незадолго до убийства начала видеть галлюцинации.
По ее словам, первым странные видения стал видеть супруг Вячеслав Петров. Он утверждал, что видит бесов и просил бить его, чтобы избавиться от них. После этого у самой Анастасии тоже стали появляться галлюцинации. Порой ей казалось, что она идет по пустыне.
Вечером 25 декабря она вернулась с детьми с прогулки и внезапно решила уехать с детьми к своей матери в Козельск. Вячеслав к этому моменту уехал к своей семье в Верхний Уфалей. В квартире женщина почувствовала себя плохо. А позже решила убить детей, чтобы «избавить от мучений».
Девочку она задушила в коляске, младшего сына – в кровати. Орудием убийства Анастасия выбрала пояс от платья. Старшего сына она разбудила, рассказала про бесов и тот добровольно согласился «уйти с ней в рай». Анализ мочи Анастасии на запрещенные вещества дал положительный результат.
По факту убийства трех несовершеннолетних СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более малолетних). В ближайшее время Анастасию доставят в суд для избрания меры пресечения.