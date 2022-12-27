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25 минут назад

В Пермском крае пьяный водитель выпрыгнул из-за руля на ходу

Газета.Ru

В Чернушках Пермского края нетрезвый водитель выпрыгнул из движущегося автомобиля, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

В Пермском крае пьяный водитель выпрыгнул из-за руля на ходу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Водитель не остановился по требованию полицейских и пытался уехать от них, а потом решил скрыться пешком.

"Водитель увеличил скорость и попытался оторваться от госавтоинспекторов. Поняв, что скрыться на машине не удастся, мужчина решил воплотить в жизнь дерзкий план: он буквально выпрыгнул из автомобиля и хотел убежать от сотрудников", - отмечается в сообщении полиции.

На видеозаписи с регистратора, установленного в служебной машине, видно, что водитель праворульной иномарки притормозил и на небольшой скорости выскочил со своего места, автомобиль при этом продолжил движение. К нарушителю подбежал инспектор и успел схватить его. От освидетельствования на состояние опьянения 41-летний мужчина отказался.

Ранее стало известно, что в Липецкой области произошла массовая авария с участием пяти автомобилей.

Происшествия,ГИБДД,
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