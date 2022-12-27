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23 минуты назад

Два человека умерли от гриппа в российском регионе

Lenta.ru

Два человека умерли от гриппа в Хабаровском крае. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Юрий Бойченко, пишет региональный портал «Губерния».

Два человека умерли от гриппа в российском регионе
Фото: Kirill Braga / ReutersKirill Braga / Reuters

По его словам, за неделю в регионе выявили 121 случай гриппа.

«В основном, как вы сказали, это свиной грипп. К сожалению, уже есть два подтвержденных случая смерти от гриппа в крае», — сказал Бойченко.

Министр также сообщил, что эпидпорог заболеваемости ОРВИ в регионе превышен на 200 процентов. При этом 70 процентов заболевших — дети. Для улучшения ситуации власти Хабаровского края отправили школьников на каникулы раньше положенного срока, а в больницах ввели масочный режим и начали измерять температуру на входе.

Первый в этом эпидсезоне случай смерти от гриппа в России зафиксировали в Пензенской области. По словам замминистра здравоохранения региона Марины Воробьевой, пациент занимался самолечением и обратился к врачам только спустя две недели после начала болезни. Кроме того, он не был привит.

23 декабря в Москве умер заболевший ОРВИ годовалый ребенок. Диагноз был поставлен педиатром за три дня до этого. Как стало известно, за несколько часов до смерти мать покормила малыша, и он уснул. Утром женщина обнаружила, что ее ребенок не дышит.

Еще двое детей с признаками простуды скончались в Липецкой области. Один из погибших — восьмилетний школьник, который в течение нескольких дней находился дома из-за ОРВИ. При этом родители мальчика не обращались к медикам. Второй ребенок умер при похожих обстоятельствах. У двухлетнего мальчика поднялась температура, а жаропонижающие лекарства не действовали. Его мать вызвала соседку-врача, которая посоветовала обратиться в скорую помощь. Прибывшие медики после реанимационных мероприятий констатировали смерть ребенка.

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