Друг умершего в Индии депутата Антова назвал возможную причину его гибели

Художник Михаил Рудник, друг депутата заксобрания Владимирской области и предпринимателя Павла Антова, погибшего на отдыхе в Индии, рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» свою версию произошедшего.
По словам Рудника, Антов последние два года не употреблял алкоголь, к тому же в штате Одиша, где депутат находился на отдыхе, действовали жесткие требования.
«Я могу предположить, что что-то не то им продали. Произошел несчастный случай», — сказал художник.
Он подчеркнул, что не верит в версию самоубийства Антова. Рудник считает его «человеком сильным, здоровым, в здравом уме».