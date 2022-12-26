Друг умершего в Индии депутата Антова назвал возможную причину его гибели

Художник Михаил Рудник, друг депутата заксобрания Владимирской области и предпринимателя Павла Антова, погибшего на отдыхе в Индии, рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» свою версию произошедшего.

Фото: Соцсети Соцсети

По словам Рудника, Антов последние два года не употреблял алкоголь, к тому же в штате Одиша, где депутат находился на отдыхе, действовали жесткие требования.

«Я могу предположить, что что-то не то им продали. Произошел несчастный случай», — сказал художник.