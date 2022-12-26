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9 минут назад

Друг умершего в Индии депутата Антова заявил, что ему "что-то не то продали"

Газета.Ru

Художник Михаил Рудник, друг депутата заксобрания Владимирской области и предпринимателя Павла Антова, погибшего на отдыхе в Индии, рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» свою версию произошедшего.

Друг умершего в Индии депутата Антова назвал возможную причину его гибели
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам Рудника, Антов последние два года не употреблял алкоголь, к тому же в штате Одиша, где депутат находился на отдыхе, действовали жесткие требования.

«Я могу предположить, что что-то не то им продали. Произошел несчастный случай», — сказал художник.

Он подчеркнул, что не верит в версию самоубийства Антова. Рудник считает его «человеком сильным, здоровым, в здравом уме».

Происшествия,Павел Антов,Михаил Рудник,
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