В Чувашии мужчина лишился 200 тысяч после попытки заказать двух проституток

В Чувашской республике местный житель лишился крупной суммы денег, когда пытался воспользоваться услугами девушек по вызову. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

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Инцидент произошел в Шумерли.

Так, 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем многочисленных звонков предпринял попытку заказать девушек легкого поведение. После этого мужчине, как он сам заявил, стали звонить «серьезные люди», предъявившие ему претензии для пополнения «общака».

Пострадавший стал следовать инструкциям шантажистов, переведя на указанные ими счета в общей сложности 200 тысяч рублей.

После этого мужчина обратился в полицию.