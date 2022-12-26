Шведская контрразведка не имеет конкретных улик в расследовании дела о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил представитель ведомства Даниэль Стенлинг. Его цитирует The New York Times.

Он отказался строить предположения, кто устроил диверсию на газопроводах, но понадеялся, что скоро шведская сторона все же найдет улики.

Кроме того, он отказался подтверждать теорию, что следователи в Швеции уже раскрыли дело, но страна держит итоги в тайне. Закрытость расследования он объяснил тем, что «все это дело необычное».

Ранее в Швеции раскрыли вероятный способ, которым была совершена диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам эксперта, взрывные снаряды могли быть спущены с надводного судна и размещены за пределами газопроводов.

В декабре газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что у Запада нет доказательств причастности России к диверсии на газопроводах.