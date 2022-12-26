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35 минут назад

В Швеции не нашли улик в деле о взрывах на «Северных потоках»

Lenta.ru

Шведская контрразведка не имеет конкретных улик в расследовании дела о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил представитель ведомства Даниэль Стенлинг. Его цитирует The New York Times.

Он отказался строить предположения, кто устроил диверсию на газопроводах, но понадеялся, что скоро шведская сторона все же найдет улики.

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Кроме того, он отказался подтверждать теорию, что следователи в Швеции уже раскрыли дело, но страна держит итоги в тайне. Закрытость расследования он объяснил тем, что «все это дело необычное».

Ранее в Швеции раскрыли вероятный способ, которым была совершена диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам эксперта, взрывные снаряды могли быть спущены с надводного судна и размещены за пределами газопроводов.

В декабре газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что у Запада нет доказательств причастности России к диверсии на газопроводах.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября, в Швеции подтвердили факт диверсии и то, что на месте нашли следы взрывчатки.

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