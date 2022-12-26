Российский депутат погиб во время отдыха в Индии

В Индии скончался российский предприниматель и председатель Комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Об этом сообщает портал NDTV.

Фото: Законодательное Собрание Владимирской области Законодательное Собрание Владимирской области

Тело 65-летнего россиянина нашли под окнами отеля в районе Раягада штата Орисса. Информацию о его гибели подтвердил вице-спикер собрания Вячеслав Картухин.

«В результате трагических обстоятельств из жизни ушел наш коллега, успешный предприниматель, меценат Павел Генрихович Антов. От лица депутатов фракции «Единая Россия» выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал парламентарий.

По данным источника, за два дня до гибели в том же отеле скончался его приятель, с которым они вместе приехали на отдых. В полиции заявили, что, вероятно, депутат покончил с собой.

«Павел был в депрессии из-за смерти друга», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Однако правоохранители заявили, что они расследуют смерть мужчины «со всех сторон». Позже генконсул РФ в Калькутте Алексей Идамкин рассказал ТАСС, что местная полиция не связывает гибель двоих россиян с криминалом.

«Мы находимся в постоянном контакте с родственниками умерших россиян, с местными властями и полицией. Полиция пока не видит криминальной составляющей в этих трагических событиях», — пояснил дипломат.