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24 минуты назад

Депутат Владимирского заксобрания умер в отеле в Индии спустя два дня после смерти друга

Газета.Ru

В Индии скончался российский предприниматель и председатель Комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Об этом сообщает портал NDTV.

Российский депутат погиб во время отдыха в Индии
Фото:  Законодательное Собрание Владимирской области Законодательное Собрание Владимирской области

Тело 65-летнего россиянина нашли под окнами отеля в районе Раягада штата Орисса. Информацию о его гибели подтвердил вице-спикер собрания Вячеслав Картухин.

«В результате трагических обстоятельств из жизни ушел наш коллега, успешный предприниматель, меценат Павел Генрихович Антов. От лица депутатов фракции «Единая Россия» выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал парламентарий.

По данным источника, за два дня до гибели в том же отеле скончался его приятель, с которым они вместе приехали на отдых. В полиции заявили, что, вероятно, депутат покончил с собой.

«Павел был в депрессии из-за смерти друга», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Однако правоохранители заявили, что они расследуют смерть мужчины «со всех сторон». Позже генконсул РФ в Калькутте Алексей Идамкин рассказал ТАСС, что местная полиция не связывает гибель двоих россиян с криминалом.

«Мы находимся в постоянном контакте с родственниками умерших россиян, с местными властями и полицией. Полиция пока не видит криминальной составляющей в этих трагических событиях», — пояснил дипломат.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Индии 31 человек умер после употребления испорченного алкоголя.

Происшествия,Павел Антов,Единая Россия,
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