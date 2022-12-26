Минобороны сообщило о гибели трех военных на аэродроме в Энгельсе

Трое военнослужащих погибли на аэродроме в Энгельсе Саратовской области после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны (МО) России .

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что в социальных сетях распространилась информация об инциденте, произошедшем в Энгельсе пункте ночью. Он опроверг сообщения об эвакуации жителей города и добавил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.