Находящийся в предварительном заключении в Калифорнии россиянин Александр Винник ответил на информацию о его просьбе к суду освободить его под залог. Об этом он высказался в интервью с «Известиями».

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Винник опроверг свою просьбу освободить его под залог из тюрьмы США и подчеркнул, что впервые услышал об этом от мамы. Он отметил, что по этому вопросу ни к кому не обращался. Россиянин добавил, что для освобождения под залог требуются большие суммы денег, которых у него нет.

«На последнем судебном заседании я по видео участвовал, но я ни слова не сказал, мне не давали такого права. К тому же я не особо понимал, о чем там говорят, так как мне не включили переводчик», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Винник попросил суд США освободить его под залог. Тогда он якобы заявил, что имеет на это право, поскольку американское правительство не выполнило свои обязательства по предоставлению доказательств.

Александра Винника вывезли из Греции в Бостон на частном самолете и позже перевезли в Сан-Франциско, где ему грозит до 50 лет тюрьмы. По словам его близких, «все произошло и было обставлено как похищение». В США он предстал перед судом.